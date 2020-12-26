На «Форуме СМИ» губернатору Мурманской области задали вопрос о том, сам ли он ведет социальные сети и как реагирует на неприятные комментарии.- Всегда будут диванные эксперты, которым важно покритиковать. Мы стараемся оперативно реагировать на все жалобы, мои помощники пишут в личные сообщения. Но часто, когда конкретного человека спрашивают, оказывается, что проблемы нет. Просто человек что-то где-то услышал, прочитал и продолжает это развивать. Это просто хейт. В двух третях случаев оказывается, что пожаловавшемуся показалось. Есть те, у кого стиль жизни – критиковать, - сообщил Андрей ЧибисПри этом он отметил, что позитивные комментарии вдохновляют и помогают работать.Напомним, главной площадкой для сборы жалоб и предложений от жителей Мурманской области стал портал \\"Наш Север\\". Уаждую неделю сюда пишут сотни северян.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда в Мурманске можно будет встречать рассвет. Пик полярной ночи в областном центре уже пройден (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru