Служба исследований \\"HeadHunter Северо-Запад\\" решила выяснить, как обстоят дела с корпоративами в Мурманской области. В начале декабря специалисты опросили около 12 966 работников, а также выяснили, кто из них собирается порадовать коллег подарками.Как оказалось, всего 13% северян рассказали, что их компания будет проводить корпоратив, треть опрошенных на тот момент еще не была в курсе. Стоит отметить, что в 45% компаний в принципе нет традиции праздновать Новый год с коллегами. Чаще всего это касается рабочего персонала - 72%, сотрудников в сфере гостинично-ресторанного бизнеса - 55%, а также представителей транспорта и логистики - 53%.У 55% опрошенных не будет корпоратива из-за пандемии.В этом году немногие компании собираются отмечать праздник. В числе работники в области добычи сырья - 20%, а также в сферах «Закупки», «Управление персоналом» и «Наука и образование» – все по 18%.- Каждый третий житель Мурманской области дарит новогодние подарки коллегам, но по желанию. Играют в «Тайного Санту» еще 12%, еще 8% опрошенных получают подарки от руководства в канун Нового года. Не принято радовать коллег подарками у 42% жителей Мурманска. Реже всего дарят новогодние сувениры представители рабочего персонала, строительства, безопасности, производства, транспорта и добычи сырья - более 50% в каждой сфере, - сообщила пресс-служба HeadHunter.Сотрудники компаний, где принято обмениваться подарками, планируют потратить на них от 500 до 1 000 рублей. Более 3 000 могут себе позволить потратить работники гостиничного бизнеса. 24% опрошенных не планируют тратить деньги вообще: в ИТ эта доля выше всего.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВице-губернатор Юрий Сердечкин: «Из таких аварий, как с воздушными шариками, люди начинают ценить труд энергетиков». Связка шаров на час оставила Мурманск без света (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru