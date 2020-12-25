Очередной пожар произошел в Мурманске утром 25 декабря. Языки пламени объяли трехкомнатную квартиру в доме №10 на Северном проезде.- 25 декабря в 10.44 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании. Пожар случился в одной из комнат квартиры на втором этаже девятиэтажного дома. В результате пожара комната обгорела на площади 10 квадратных метров, оплавился натяжной потолок в соседней комнате, квартира полностью закопчена, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.С верхних этажей спасатели эвакуировали шесть человек, из них двое- дети. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Сейчас устанавливается, что стало причиной случившегося ЧП.Напомним: при пожаре в пятиэтажном доме на улице Подстаницкого в Мурманске погибли двое мужчин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске из загоревшегося дома спасли 17 человек и двух животных. Пожар начался около полуночи (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru