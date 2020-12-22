При пожаре в пятиэтажном доме на улице Подстаницкого в Мурманске погибли двое мужчин

Причины пожаров устанавливаются. Фото: vk.com/spasinfo51

За минувший день в Мурманске произошли два серьезных пожара. Один из них, на улице Подстаницкого, 18, имел трагичные последствия.

- Информация о возгорании в пятиэтажном доме поступила на пульт дежурной службы «01» 21 декабря в 19.19. Пожар случился в одной из комнат шестикомнатной квартиры гостиного типа. Комната площадью 15 квадратных метров выгорела полностью, закопчены общий коридор и соседние комнаты. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 14 человек личного состава, 4 единицы техники). Причины пожара устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

Как стало известно позже, в этом пожаре погибли двое мужчин. Следователи установили, что один из погибших - местный житель, 1966 года рождения. Второй мужчина, предположительно, являлся жителем Вологодской области.

- Для определения причины смерти северян назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления причин пожара, проводится пожарно-техническая судебная экспертиза, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Также языки пламени 21 декабря полыхали в девятиэтажном доме №102 на проспекте Кольском.

- В 23.28 поступила информация о пожаре. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже. сгорели предметы мебели и личные вещи на площади 10 квадратных метров, закопчены стены и потолок. Были эвакуированы 12 человек, из них двое детей. Причины пожара устанавливаются, - сообщили в спасательном ведомстве.

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