Необычный инцидент в прошлом году произошел на телеканале \\"ВГТРК\\". Как установил суд, в эфире от 26 июня 2019 года в одной из передач о здоровье был показан сюжет о матери жительницы Москвы, которая умерла от тромбоза. Дочь погибшей участвовала в съемках лично. Но что самое интересное, в эфире демонстрировались фотографии якобы умершей женщины, а на самом деле на этих снимках был совершенно другой человек.- Фотографии были взяты со страницы жительницы Кировска в соцсети «Вконтакте». После просмотра данной программы как самой женщине, так и ее многочисленным знакомым и членам семьи, стали поступать соболезнования с вопросом о ее смерти. При этом согласие на демонстрацию личных фотографий северянка не давала, - сообщили в Кировском городском суде Мурманской области.Женщина обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда. В итоге дальнейшее распространение и демонстрацию кадров из передачи, содержащих фотографии кировчанки, \\"ВГТРК\\" запретили. Однако суд не нашел в передаче сведений, порочащих честь и достоинство женщины.Так что компенсация морального вреда получилась совсем незначительной - ответчикам придется заплатить всего по 2 тысячи рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Полярного попал под суд за экстремистскую картинку в «ВКонтакте». Мужчина опубликовал на личной странице рисунок, оскверняющий религию (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru