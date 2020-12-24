Нешуточный конфликт разгорелся 1 мая этого года между военнослужащим войсковой части в Североморске и его двумя приятелями. Посиделки в День весны и труда в квартире одного из мужчин в Мурманске могли обернуться самыми печальными последствиями.Мужчины выпивали, и хозяин квартиры попросил друзей не шуметь. Просьба собутыльников разозлила и они стали истязать знакомого при помощи хозяйственного ножа.- Один из них, желая подавить сопротивление, угрожал жертве убийством. Для подтверждения серьезности своих слов он причинил потерпевшему легкий вред здоровью. Ночью мужчина, воспользовавшись тем, что преступники отвлеклись, открыл окно и выпрыгнул с третьего этажа, обратившись затем в лечебное учреждение, - сообщили в Военно-следственном управлении Следственного комитета России по Северному флоту.Мучителей признали виновными по части 2 статьи 117 УК РФ \\"Истязание, совершенное группой лиц с применением пытки\\". Кроме того одного из них привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 119 УК РФ \\"Угроза убийством\\".Мурманский гарнизонный военный суд назначил мужчине, который проходил по двумя статья, с учетом его раскаяния и наличия на иждивении малолетнего ребенка 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а второму северянину – 3 года условно.Также злоумышленникам нужно будет возместить моральный вред пострадавшему на сумму 100 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Апатитах состоится суд над владельцем турбазы, который стрелял в полицейских из охотничьего карабина. Летом буйного мужчину заключили под стражу (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru