На пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года и 25-летию создания Мурманской епархии митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан рассказал, что в столице Заполярья ведется работа по созданию храма-памятника.- При божьей помощи нам открылась правда. В Санкт-Петербурге мы нашли документ, из которого узнали, о чем последнее думал Синод и император и накануне революции. Оказывается, был документ об открытии всероссийского сбора и создания комитета по сооружению величественного храма-памятника погибшим во Второй Отечественной войне - так в императорской России называли Первую мировую. Через несколько дней после подписания документа грянула революция, и о нем забыли, - рассказал владыка.Спустя более чем век о планах снова узнали, митрополит Митрофан рассказал о них в Мурманской областной Думе, правительстве региона и администрации Мурманска, и везде услышал, что храм-памятник нужен.- Также мы показали документы заместителю председателя правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко во время его приезда в Заполярье. Он увез их с собой, пообещал, что будет говорить об этом на самом высоком уровне, - отметил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.Для храма уже ищут место. Было предложение поставить его рядом с «Алешей», но божий дом не вписался в концепцию этого места, да и советский памятник и храм будут контрастировать друг с другом. Поэтому сейчас главный вариант - площадка под бывшими аттракционами на улице Капитана Буркова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло умерших от коронавируса в Мурманске на 24 декабря 2020 года составило 608 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 24 декабря 2020 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru