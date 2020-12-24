В мурманском аэропорту задержали 20-летнего молодого человека, который находится в федеральном розыске. Однако подозреваемый оказался совсем не жителем Заполярья.- Стражи правопорядка установили, что мужчина находится в федеральном розыске от отдела МВД РФ Баймакского района в Республике Башкортостан, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу.Задержанного подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В настоящее время транспортная полиция поместила его в изолятор временного содержания, чтобы затем передать инициаторам розыска.Напомним: в ноябре в Мурманской области задержали дебошира, объявленного в федеральный розыск. Пьяный пассажир устроил скандал в поезде «Мурманск-Москва».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Апатитах состоится суд над владельцем турбазы, который стрелял в полицейских из охотничьего карабина. Летом буйного мужчину заключили под стражу (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru