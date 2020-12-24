В Апатитах в филиале МАГУ на улице Энергетической произошла кража. Вор прихватил ноутбук и специализированное оборудование, общая сумма техники составила 43 тысячи рублей. Полицейские опросили свидетелей и посмотрели записи с камер видеонаблюдения. Как оказалось, преступник разбил окна университета и вынес оттуда технику.- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить подозреваемого, причастного к хищению имущества. Им оказался безработный 27-летний житель Апатитов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.Мужчина признался в краже и рассказал, что уже успел продать часть похищенного и потратить деньги.На апатитчанина завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы, а сейчас он находится под подпиской о невыезде.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Мурманска захотел сделать себе подарок на день рождения и украл элитный алкоголь. 31-летнего мужчину задержали с поличным при выходе из магазина (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru