На мурманском траулере "ОМА" в Норвегии от коронавируса умер моряк

У 18 членов экипажа траулера "ОМА" нашли коронавирус. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На минувших выходных в порт города Берген в Норвегии зашел траулер "ОМА", порт приписки которого - Мурманск. По местным правилам, экипаж не может сойти без теста на коронавирус.

Выяснилось, что у 18 российских моряков из 32 тест на новую коронавирусную инфекцию положительный.

- Один моряк умер из-за коронавируса, - сообщает норвежская телерадиовещательная компания NRK.

Отмечается, что заболевшие члены экипажа изолированы, а остальные моряки, несмотря на то, что здоровы, находятся на карантине. Врач коммуны Берген Эгиль Бувим сообщил журналистам, что ситуация находится под контролем.

Напомним: для российских моряков отменили обязательную самоизоляцию, которая длилась две недели.

"ОМА" далеко не первый российский траулер, который оказывается на карантине в Норвегии из-за того, что на его борту нашли коронавирус.

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