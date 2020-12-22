Губернатор Мурманской области потребовал назвать ему чиновников, которые дают отписки северянам

Чаще всего в последнее время северяне жалуются на воду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Мурманской области теперь реагируют не только на обращения северян через официальные приемные, но и оставленные на портале «Наш Север» и даже в различных пабликах в «ВКонтакте».

Каждую неделю делается анализ, на что жители региона жалуются чаще всего.

- С 12 по 18 декабря Центр управления регионом зафиксировал 453 обращения от северян в социальных сетях и на портал «Наш Север». По сравнению с предыдущей неделей их число уменьшилось на 11%, это связано с отработкой проблемных вопросов. На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов ЖКХ – 30%, на втором – проблемы благоустройства - (13%), на третьем – проблемы здравоохранения (11%), на четвертом – «коронавирус» (7%) и дороги (7%), на пятом – проблемы «социальное обслуживание и защита» (6%)», - сообщила министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина.

Чаще всего в последнее время северяне жалуются на качество питьевой воды, например, в Североморске она течет желтая и дурно пахнущая, а в Мурманске и вовсе черная. Также жители некоторых городов недовольны тем, как их населенные пункты украсили к Новому году. А вот на качество уборки дорог от снега стали сетовать реже.

- На жалобы по качеству воды, к сожалению, чаще всего поступает ответ, что надо направить обращение в Роспотребнадзор или в управляющую компанию. Такие ответы не снижают градус социального напряжения. И информации о принимаемых мерах в ответах нет. А ведь часто проблемы возникают из-за перехода с открытой на закрытую системы отопления или из-за конкретных работ на сетях. Но есть и хорошие ответы. Например, от администрации Ковдорского района: "Уважаемая Наталья, добрый вечер. На указанных Вами участках выполнена посыпка песком, в том числе и на Коновалова, 13. Что касается маршрута вдоль 21-го дома по улице Кошица («Сбербанк»), завтра проверю", - уточнила министр.

Губернатора такие отписки возмутили.

- С отписками мы обязаны бороться. Прошу предоставить мне список тех должностных лиц, которые нарушают правила работы с обращениями граждан, для дисциплинарного взыскания. И дело даже не в ответах, а в том, что все жалобы надо отрабатывать, - сообщил Андрей Чибис.

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