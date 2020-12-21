Два материала "Комсомольской правды"-Мурманск" победили на конкурсе УФСИН "На страже порядка" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В УФСИН России по Мурманской области подвели итоги смотра-конкурса "На страже порядка" на лучшую журналистскую работу о деятельности уголовно-исполнительной системы региона в 2019 году.

- Конкурс проводится в УФСИН уже четырнадцатый год. Более 60 журналистов областных средств массовой информации за эти годы стали его победителями и лауреатами, многие из них - многократно. Обладателями дипломов победителей конкурса, кто объективно и интересно стремился освещать различные события и мероприятия, прошедшие в пенитенциарном ведомстве в 2019 году, стали девять журналистов, - отметили в ведомстве.

В номинации "Лучший информационный материал интернет-издания" выиграла Елена Молодцова со статьей "Китаец выучил в мурманской колонии русский язык и стал поваром". А в номинации "Журналист меняет профессию" выиграла Лилия Альшевская со статьей "Конфеты режем пополам, творог прощупываем. Журналист на время стала стажером по должности младшего инспектора комнаты приема посылок и передач СИЗО-1 УФСИН России по Мурманской области".

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