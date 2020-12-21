«Сначала она, потом ты»: житель Мурманска выкинул в окно собаку, а потом пообещал сделать то же самое с ее хозяйкой

Суд приговорил мужчину к 2 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Фото: Антон ЗАБИРОВ

37-летнего жителя Мурманска осудили за жестокое обращение с животным и угрозу убийством человеку. Но он посчитал, что не виноват, поэтому попытался оспорить решение суда.

24 июля прошлого года мужчина шел по улице и встретил свою знакомую, которая выгуливала собаку. Пара решила вместе провести вечер, поэтому пошли домой к северянину, по дороге зайдя в магазин за алкоголем.

Но вечер не задался.

- Животное несколько раз испражнилось у мужчины в комнате. Он разозлился, схватил собаку и выкинул ее из окна третьего этажа. Женщина начала кричать и оскорблять знакомого. Тогда мужчина решила проучить ее. Чтобы заставить женщину уважительно к нему относиться, он схватил ее за волосы и подтащил к окну, где стал угрожать, что скинет женщину из окна. По словам потерпевшей, собаку подобрали неизвестные ей люди и отвезли в ветеринарную клинику, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В отношении мурманчанина возбудили сразу два уголовных дела: по ч. 1 ст. 245 - жестокое обращения с животным и ч. 1 ст. 119 УК РФ - угроза убийством. Кстати, ранее он уже не раз имел проблемы с законом.

Суд приговорил мужчину к 2 года 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Обжаловать приговор у него не получилось.

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