Житель Колы напал с ножом на мужчину, который слушал под его окнами музыку

30-летнего пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Коле между двумя мужчинами произошла кровопролитная ссора. 39-летний северянин сидел дома в одной из квартир на улице Победы и выпивал. Только вот ему мешала громкая музыка на улице.

Он сделал замечание нарушителю спокойствия, но тот за словом в карман не полез и отказался выключать музыку. После этого рассерженный мужчина взял кухонный нож, вышел на улицу и попытался зарезать меломана.

30-летнего пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки. Полиция без труда задержала злоумышленника, который признался в содеянном.

- В отношении жителя города Кола возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Статья предусматривает максимальное наказание до десяти лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый арестован, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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