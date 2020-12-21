Для курсанта суворовского военного училища из Мурманска собирают деньги на борьбу с лейкозом

Сейчас удалось собрать уже 1,3 миллиона рублей, для внесения аванса осталось «всего» 640 тысяч рублей. Фото: личный архив.

В Мурманской области часто проходит сбор денег для детей с тяжелыми болезнями. Но часто помощь нужна и северянам постарше. Один такой пример - Клим Агарков из Мурманска. Учился в политехническом лицее, поступил в Тульское суворовское военное училище. Но сейчас его семью больше волнует не то, как он будет учиться, а как сдаст другой более важный экзамен - на жизнь.

- 10 января 2021 года Климу исполнится 18 лет. С одной стороны – радостное событие, с другой – рубеж, который отдаляет его от самого главного – возможности быть здоровым. У Клима острый лимфобластный лейкоз. С февраля 2020 года он проходит лечение в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» в Москве по квоте, однако с наступлением совершеннолетия лечение станет платным. Чтобы закончить плановое лечение в центре и продолжить курс приема препаратов, завершение которого намечено на конец марта 2021 года, Климу нужно собрать порядка 3 миллионов рублей. Необходимо внести аванс, - рассказала мама юноши Алла Еловкова-Лобанова.

Сейчас удалось собрать уже 1,3 миллиона рублей, для внесения аванса осталось «всего» 640 тысяч рублей.

Узнать реквизиты для помощи семье Клима можно на странице его мамы в «ВКонтакте».

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