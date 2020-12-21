Двое молодых людей из Кандалакши получили условный срок за кражу алкоголя и энергетика

Согласно материалам дела, в марте 2020 года молодой человек на некоторое время завладел телефоном знакомой и зашел в «мобильный банк» одного из кредитных учреждений России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кандалакше на скамье подсудимых оказались двое молодых людей 17 и 18 лет.

17-летнего молодого человека обвиняли сразу в двух преступлениях: краже денег с банковского счета и краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Согласно материалам дела, в марте 2020 года молодой человек на некоторое время завладел телефоном знакомой и зашел в «мобильный банк» одного из кредитных учреждений России.

– Отправив смс-сообщение на сервисный номер, молодой человек перевел 3000 рублей с банковского счета потерпевшей на свой. А потом снял их в банкомате, – сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Мурманской области.

Кроме того следователи установили, что в апреле 2020 года 17-летний молодой человек вместе со своим 18-летним другом украли алкоголь и энергетический напиток из магазина в Кандалакше. Ущерб продавцы оценили в сумму свыше 2000 рублей.

Молодых людей задержали. 18-летнего молодого человека обвинили в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Во время следствия, а также в судебном процессе подсудимые вину признали полностью.

Суд приговорил 17-летнего молодого человека к двум годам лишения свободы условно, а 18-летнего - к 1,5 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

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