В Мурманской области ищут актеров для продолжения сериала "Полярный"

В марте продолжатся съемки сериала "Полярный". Фото: www.kinopoisk.ru

В 2019 году состоялась премьера сериала "Полярный", который снимали в Кировске. Напомним: главные роли в нем сыграли Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин.

По сюжету, главный герой взял на хранение крупную сумму от криминальных друзей, но забыл информацию, без которой деньги не снять со счета. Поэтому вынужден бежать и скрываться в маленьком провинциальном городке. Таким в кадре и стал Кировск.

Создатели сериала решили снять продолжение.

- Долгожданное продолжение сериала "Полярный-2" в марте. На данный момент ищу актеров второго плана, эпизоды будем снимать в Мурманске и Кировске. Если вы имеете опыт актера театра, кино, оставляйте мне заявку в личные сообщения, а также в WhatsApp 89533073212, - сообщила на своей странице "ВКонтакте" Ксения Пушкаш.

Желающим пойти кастинг надо указать ФИО, возраст, город проживания, размер одежды, обуви, какой опыт съемок есть, контактный телефон и не забыть прислать фотографию.

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