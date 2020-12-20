В Мурманске из загоревшегося дома спасли 17 человек и двух животных

Пожар в доме на улице Фролова в Мурманске случился в ночь с 19 на 20 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Беспокойная ночь выдалась у жильцов дома №13 на улице Фролова в Мурманске. Здесь в ночь с 19 на 20 декабря случился пожар. Огнеборцев на место вызвали через минуту после полуночи.

Пожар начался в двухкомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого многоквартирного дома. Возгорание началось на кухне, а затем перешло в коридор.

- В результате пожара сгорели предметы мебели, личные вещи, облицовка стен и потолка. Нарушено в результате теплового воздействия остекление окна кухни. Герметичность газовой подводки квартиры ликвидировали, отключив его. После ликвидации последствий пожара газовая аварийная служба установила заглушку. Комнаты, коридор, санузел закопчены, - сообщили в пресс-службу МЧС России по Мурманской области.

Пожарные эвакуировали 17 человек, 2 домашних животных. На пожаре работали 12 огнеборцев.

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