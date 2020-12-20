В Мурманске посетитель сломал челюсть сотруднику бара, посчитав, что слишком долго ждет заказ

22-летний сотрудник бара в Мурманске получил перелом челюсти из-за неумения одного из посетителей ждать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чрезмерная вспыльчивость подвела 30-летнего жителя Мурманска под уголовное дело.

Выходные мужчина решил отметить в одном из баров Первомайского округа - на улице Бочкова. Но вечер не задался. Мужчина сделал заказ, а потом заскучал. Чем дольше он ждал свою выпивку и еду, тем злее становился.

Выместить злость он решил на 22-летнем сотруднике бара, который принимал заказ. Сначала мурманчанин стал возмущаться, что долго ждет, а когда молодой человек попытался что-то ему объяснить, то просто получил по лицу. Удар был всего один, но сильный. Парня увезли в больницу, где врачи диагностировали у него перелом челюсти.

- Медики квалифицировали полученные мужчиной телесные повреждения как вред здоровью средней тяжести. Подозреваемый признался в содеянном. Стоит отметить, что ранее злоумышленник в поле зрение полиции не попадал, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Мурманчанину, который не любит ждать, грозит до трех лет лишения свободы.

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