Руководитель коммерческой организации Печенгского района украла 300 тысяч рублей, выделенные на рабочие места для инвалидов

Женщина украла 300 тысяч рублей. а заплатит 100 тысяч. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор и главный бухгалтер нескольких коммерческих организаций Печенгского района присвоила себе более 300 тысяч рублей, выделенных из бюджета для создания рабочих мест для инвалидов.

Для этого 49-летняя женщина подала заявку на участие в программе по трудоустройству незанятых людей с инвалидностью на 2014-2015 годы. Затем в 2015 году северянка заключила с Центром занятости населения Печенгского района договор на возмещение затрат на оборудование четырех рабочих мест для инвалидов, приложив фиктивные документы. При этом на работу никто принят не был, а полученную компенсацию директор потратила на свои нужды.

Женщину признали виновной в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием служебного положения).

- В ходе предварительного следствия, а также в судебном процессе подсудимая полностью признала вину и дала исчерпывающие признательные показания. Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор вступил в законную силу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

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