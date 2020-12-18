В Мурманской области на трассе «Кола» лось выскочил на машину

Доставать фуру из кювета и возвращать на дорогу пришлось с помощью спецтехники. Фото: Артур Филипченко.

В темноте полярной ночи и так тяжело вести машину, а если метель или... лось? Тогда водителю надо крепче держать руль и не зевать.

- На трассе «Кола Р-21» в районе Белого Моря в кювет «ушла» фура. Как сообщают очевидцы, произошло это после столкновения грузового автомобиля «Volvo» с лосем, внезапно выбежавшим на дорогу. Доставать фуру из кювета и возвращать на дорогу пришлось с помощью спецтехники, - написала группа «Кандалакша онлайн».

А «Комсомольская правда» узнала подробности.

- 16 декабря около 17 часов в районе 1131 километра + 600 метров автодороги «Кола Р-21» фура, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Вологды, допустил наезд на лося и съехала с дороги в кювет. Водитель не пострадал, лось получил травмы, не совместимые с жизнью. По данному факту проводится проверка, - сообщила «КП» инспектор по особым поручениям УГИДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: штраф за сбитого лося составляет 40 тысяч рублей.

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