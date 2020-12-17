Число умерших от коронавируса в Мурманске на 17 декабря 2020 года составило 574 человека

Всего с марта диагноз COVID-19 поставили 32258 северянам и гостям региона. 277 человек выявили за последние 24 часа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неумолимо растет в Мурманской области число жертв коронавируса. По данным оперативного штаба при правительстве региона от 17 декабря, за последние сутки в Заполярье от новой короновирусной инфекции умерли еще восемь человек. Общее число скончавшихся зараженных, которых, увы, не смогли спасти врачи, уже составляет 574 человека.

Всего с марта диагноз COVID-19 поставили 32258 северянам и гостям региона. 277 человек выявили за последние 24 часа. Вылечились от коронавируса 29476 человек, 275 пациентов выписались за последние сутки.

Напомним: с 17 декабря в Мурманской области действует ряд послаблений. Так, открываются кинотеатры (кроме городов вроде Кандалакши, где эпидобстановка остается напряженной), филармония. Также заработает океанариум, который, как и все учреждения культуры, был закрыт с марта. А вот театры пока кулисы не поднимают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Полярного наказали за ловлю камчатского краба. Северянин обязан компенсировать материальный ущерб в 370 тысяч рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru