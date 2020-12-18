В Мурманской области часть стационарных учреждений социального обслуживания вернулась в обычный режим работы

Теперь обстановка в регионе позволяет вернуться в привычный темп работы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменение режима работы - необходимость в период пандемии. С 26 октября в Мурманской области снова был введен вахтовый метод работы для сотрудников стационарных учреждений социального обслуживания.

В их числе были Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Апатитский психоневрологический интернат и Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей.

Одна смена длилась две недели, а за три дня до нее работники должны были сдать тест на коронавирус. Теперь обстановка в регионе позволяет вернуться в привычный темп работы.

- С 16 декабря стационарные учреждения социального обслуживания населения в Мурманске, Мончегорске и Североморске, а также Комплексный центр социального обслуживания населения в Апатитах заработают в обычном режиме, - сообщил оперативный штаб.

Постановление подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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