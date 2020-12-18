В Мурманской области многодетным семьям повысили ежемесячные выплаты

Размер денежной помощи составит 18 650 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новом году семьи Мурманской области, где есть третий или последующий ребенок в возрасте до трех лет, получат прибавку к ежемесячным выплатам. Размер денежной помощи составит 18 650 рублей. Постановление уже приняли в региональном правительстве.

- В настоящее время выплата предоставляется 4361 семье. Общий объем выплаченных средств в 2020 году составил 700,37 миллиона рублей, - сообщает министерство труда и социального развития Мурманской области.

С января величина доходов в среднем на душу населения в целях поддержки нуждающихся многодетных семей установлена в размере 43 988 рублей. Напомним, что до 1 марта 2021 года родителям не нужно будет подтверждать право на выплаты соответствующими документами. Мера принята для снижения распространения коронавирусной инфекции.

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