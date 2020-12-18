Стало известно содержание подарочного набора, который будут получать все новорожденные в Мурманской области

Всем новорожденным в Мурманской области будут выдавать подарочные наборы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 января 2021 года в Мурманской области всем мамам при рождении ребенка будут выдавать подарочный набор. Такое решение приняло правительство региона.

Теперь же стало известно, что будет входить в состав подарка. Это стеганое покрывало, поздравительная папка, брелок-светоотражатель, буклет о поддержке семей с детьми, дневник мамы, сертификат "Ты родился на Севере", открытка-поздравление от губернатора, открытка "Вот мои ручки", складной ростомер.

- Мы впервые запускаем подобный проект, но уже сейчас можно говорить о том, что он будет долгосрочным, это не разовая акция. Подарочный набор в том виде, в котором представлен сегодня, – это базовая комплектация. Со временем там появятся дополнительные предметы, - пояснила заместитель губернатора Елена Дягилева. - Решение дарить подарки мамам было принято для того, чтобы украсить знаменательное событие и поздравить каждую женщину с рождением ребенка.

С 2021 по 2023 года на подарки будут выделять из областного бюджета по 10 миллионов рублей.

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