В ДТП в Мурманске пострадал полицейский

По факту аварии проводится проверка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На минувших выходных в Мурманске случилось серьезное ДТП с участием двух машин, в одной из которой находился блюститель порядка.

- 13 декабря около 21.30 на перекрестке проспекта Героев-североморцев и улицы Хлобыстова произошло столкновение служебного автомобиля полиции Lada Priora и автомобиля Audi. По предварительным данным, водитель иномарки пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. От прохождения освидетельствования на месте он отказался. В аварии сотрудник полиции получил травмы, ему была оказана медицинская помощь. По данному факту проводится проверка, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филлипова.

Напомним: на прошлой неделе у аэропорта "Мурманск" произошло смертельное ДТП: Volvo вылетел на встречную полосу и врезался в Ford Mondeo. Три человека получили травмы и один погиб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для жительницы Апатитов, устроившей смертельное ДТП 23 мая 2020 года, гособвинитель просит 7,5 лет лишения свободы. Адвокат обвиняемой ходатайствует об отсрочке наказания для лечения (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru