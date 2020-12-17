На трассе «Кола» в Мурманской области поймали двух браконьеров с камчатским крабом на 10 миллионов рублей

В отношении мужчин возбуждено административное дело. Фото: пресс-служба ПУ ЗАР.

В Мурманской области в очередной раз поймали браконьеров с сотнями килограммов морских деликатесов.

Так, на автодороге Р-21 «Кола» пограничники задержали двух любителей камчатского краба, когда они вывозили ценных ракообразных из региона. У задержанных изъяли автомобиль BMW, 619 комплектов конечностей и 82 брикета с мясом краба общим весом более 730 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам России, составил 9,9 миллиона рублей.

- В отношении злоумышленников пограничным управлением возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе или открытом море». Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

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