Жителя Полярного наказали за ловлю камчатского краба

В октябре этого года Мурманский областной суд признал решение законным, указав, что доводы ответчика не отменяют того факта, что он рыбачил незаконно. Фото: Сергей ГАПОН

В октябре 2019 жителя Полярного на побережье Мотовского залива Баренцева моря задержали сотрудники ФСБ. Вылов камчатского краба в этом месте запрещен, но мужчина имел при себе 14 килограммов этого деликатеса в мороженом виде.

Полярный районный суд признал вину северянина и назначил ему наказание в виде административного штрафа размером 18 тысяч рублей. Кроме этого за ущерб, нанесенный водным ресурсам, мужчина обязан заплатить 370 тысяч рублей. Решением суда он остался недоволен и попытался оспорить решение.

- Не согласившись с решением Полярного районного суда, мужчина обратился с жалобой в вышестоящий суд. В своей жалобе он утверждал, что спорные биоресурсы были им куплены у неизвестного лица для личного употребления, поэтому между его действиями и гибелью водных биологических ресурсов отсутствует причинно-следственная связь, - сообщает пресс-служба Полярного районного суда.

В октябре этого года Мурманский областной суд признал решение законным, указав, что доводы ответчика не отменяют того факта, что он рыбачил незаконно. Наказание вступило в силу.

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