В Мурманской области двух капитан-лейтенантов осудили за браконьерство

Во время следствия мужчины не стали отпираться и признали вину. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Двух капитан-лейтенантов в Мурманской области осудили за браконьерство. По данным следствия, военнослужащие утром 29 мая находились в акватории губы Сайда Кольского залива Баренцева моря. В месте нереста и нерестовой миграций камчатского краба они бросили ловушки и с их помощью выловили восемь особей. Правоохранители задержали мужчин вместе с уловом. Стоимость выловленных крабов оценили в 115 тысяч рублей, а после особей выпустили в естественную среду обитания.

Впоследствии в отношении капитан-лейтенантов возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Во время следствия мужчины не стали отпираться и признали вину. На днях Гаджиевский гарнизонный военный судом рассмотрел материалы дела. Военные были признаны виновными, каждому из них предстоит заплатить штраф в 100 тысяч рублей.

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