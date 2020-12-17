Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В порту Мурманска погрузчик с мороженой рыбой наехал на рабочего

По факту случившегося возбуждено уголовное дело
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
По факту случившегося возбудили уголовное дело по нарушению правил безопасности при ведении погрузочных работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Фото: szsut.sledcom.ru

По факту случившегося возбудили уголовное дело по нарушению правил безопасности при ведении погрузочных работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Фото: szsut.sledcom.ru

В августе этого года на территории Мурманского морского рыбного порта произошло ЧП. В одном из цехов водитель погрузчика перевозил пакет мороженой рыбы и наехал на рабочего, который находился в зоне погрузочно-разгрузочных работ.

- Мужчину придавило к электрическому погрузчику. В результате действий подозреваемого, потерпевшему причинены множественные телесные повреждения, которые в своей совокупности согласно предварительным данным медицинского заключения квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью, - рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по нарушению правил безопасности при ведении погрузочных работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Главный подозреваемый - 47-летний водитель водитель погрузчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

55 ударов ногами и прутом: житель Ревды до смерти избил брата своей сожительницы. Мужчина захотел избавиться от трупа, но знакомые уговорили его вызвать «скорую» и полицию (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

Криминал