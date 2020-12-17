В порту Мурманска погрузчик с мороженой рыбой наехал на рабочего

По факту случившегося возбудили уголовное дело по нарушению правил безопасности при ведении погрузочных работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Фото: szsut.sledcom.ru

В августе этого года на территории Мурманского морского рыбного порта произошло ЧП. В одном из цехов водитель погрузчика перевозил пакет мороженой рыбы и наехал на рабочего, который находился в зоне погрузочно-разгрузочных работ.

- Мужчину придавило к электрическому погрузчику. В результате действий подозреваемого, потерпевшему причинены множественные телесные повреждения, которые в своей совокупности согласно предварительным данным медицинского заключения квалифицируются, как причинившие тяжкий вред здоровью, - рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по нарушению правил безопасности при ведении погрузочных работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Главный подозреваемый - 47-летний водитель водитель погрузчика.

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