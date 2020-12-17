Житель Кандалакши погиб от ножа, потому что угрожал другу вилкой

Кандалакшанин испугался, что ему угрожают вилкой, поэтому схватился за нож. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кандалакше пьяная ссора закончилась очень печально. 26 сентября в квартире на улице Спекова, 24 двое мужчин распивали алкоголь, и под его воздействием начали ругаться. 46-летний северянин взял кухонный нож и ударил своего противника два раза в область левой ключицы. 58-летний кандалакшанин успел выбежать на улицу, но из-за ранений не выжил.

Сотрудники полиции быстро нашли злоумышленника, изъяли нож и другие доказательства с места преступления.

- Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления признал частично, указав, что опасался потерпевшего, так как последний угрожал ему вилкой, - сообщила старший помощник руководителя Управления Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Мужчину обвинили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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