Житель Мурманска поссорился с соседом и ударил его по голове ледорубом

36-летний потерпевший получил рассечение лобной доли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске в подъезде одного из домов на улице Героев-североморцев поссорились два соседа. Конфликт мужчин, живущих на одном этаже, начался с обычной ругани, но закончился дракой. Младший из соседей, 29-летний мужчина, взял попавшийся под руку ледоруб и ударил своего обидчика по голове.

36-летний потерпевший получил рассечение лобной доли. Медики оценили травму как легкий вред здоровью. Несмотря на это, злоумышленник понесет соответствующее наказание.

- В отношении северянина возбуждено уголовное дело, предусмотренного по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Мужчина признался в преступлении и подтвердил слова пострадавшего соседа. Раньше никаких нарушений за ним замечено не было.

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