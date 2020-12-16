Электричка Мурманск-Апатиты: расписание, стоимость билетов

Электричка Мурманск-Апатиты будет курсировать с 19 декабря. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На эти новогодние праздники Мурманская область станет «место для своих»: для туристов из других регионов будут действовать особые правила, чтобы, в первую очередь, могли отдохнуть северяне.

Из-за того, что горнолыжные склоны работают только для имеющих прописку в Заполярье, отменили «Горнолыжный экспресс». А вот электричка Мурманск-Апатиты будет курсировать с 19 декабря.

Как сообщили в «Северо-Западной пригородной пассажирской компании», поезд № 6369 будет отправлять из Мурманска по субботам в 08.25, в Колу он будет прибывать в 08.40-08.42, в Оленегорск - в 10.35-10.40, в Апатиты - в 11.50. Обратно электричка № 6370 будет уходить в воскресенье в 19.55, в Мурманске прибывать в 23.48, в Оленегорске она остановится в 21.44-21.47); в Пулозеро 22.13-22.16, в Коле в 23. 31-23.33.

Как сообщил на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе, губернатор Андрей Чибис, стоить билет на одного человека будет в пределах 240 рублей.

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