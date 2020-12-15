Житель Мурманска получил штраф за оскорбление православных священников в Интернете

Нарушителю выписали штраф. Фото: Анастасия Осипова

Правоохранителям из Карелии и сотрудникам прокуратуры Мурманской области на просторах интернета попался житель Мурманска, который в одной из популярных среди населения приграничных районов групп в соцсетях писал комментарии экстремистского содержания. Своими действиями мужчина оскорбил религиозных людей.

- Указанные комментарии содержали признаки возбуждения вражды, ненависти по отношении к православным священникам и были доступны для ознакомления любым участникам данного сообщества, - сообщили в погрануправлении ФСБ России по Республике Карелия.

14 декабря вступило в силу постановление Октябрьского районного суда Мурманска в отношении 28-летнего северянина. Его признали виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1. КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Мужчине назначили наказание - штраф в 10 тысяч рублей.

Суд учел признание вины нарушителем и его раскаяние в противоправном деянии.

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