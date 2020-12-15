В Молочном пропал 49-летний черноглазый мужчина с усами

Мужчину ищут родные. Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области пропал еще один человек. На этот раз родные и близкие ищут 49-летнего жителя Молочного. Известно, что 12 декабря около 20.00 Павел Вербитский вышел от друзей и так и не вернулся домой. Никто не имеет понятия, куда же он мог запропаститься.

Приметы: рост 182-183 сантиметра, среднего телосложения, волосы черные, глаза черные. Носит усы. На момент исчезновения был одет в голубую куртку с оранжевыми вставками, голубые джинсы и черные ботинки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем северянине, просят позвонить по телефонам: 02 или 102 (полиция) либо обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас" - 8 911-311-70-20 или 8 911 339 89 41 (круглосуточно).

Напомним: продолжаются поиски 36-летней женщины из Мурманска, которая не выходит на связь с родными. Ирину Ефимову ищут с 9 ноября.

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