Житель Мурманской области заплатил долг почти в миллион рублей, чтобы продать машину

Чтобы не упустить выгодную сделку, мужчина полностью погасил долг и заплатил исполнительский сбор. Фото: Иван МАКЕЕВ

Выгодная сделка по продаже авто подтолкнула жителя Мурманской области погасить крупный долг.

Некоторое время назад житель Полярного взял кредит в банке. Возвращать его он не спешил, в банк за реструктуризацией или отсрочкой не обращался. В результате дело о долге дошло до суда.

Исполнительный документ о взыскании с мужчины долга превышающего 970 тысяч рублей поступил на принудительное исполнение в отделение судебных приставов. Там установили, что должник владеет автомобилем SsangYong Rexton, и наложили на него запрет регистрационных действий.

– Спустя некоторое время мужчина сам позвонил приставу. Он сетовал на то, что сделка по продаже машины вот-вот сорвется. Должнику объяснили, что снять запрет он сможет, только погасив долг, – сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов России по Мурманской области.

Чтобы не упустить выгодную сделку, мужчина полностью погасил долг и заплатил исполнительский сбор.

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