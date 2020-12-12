Директор охранной фирмы в Мурманске тратил зарплату своего подчиненного

Директор охранной фирмы "забывал" перечислять зарплату своему работнику. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В одной из частных охранных компаний Мурманска директор решил потратить заработанное на свое усмотрение вместо того, чтобы заплатить работнику.

58-летний руководитель забрал себе 43 тысячи рублей, которые сотрудник должен был получить с декабря 2017-го по март 2018 года. Деньги директор просто переводил на свою карту и тратил, как хотел.

Безответственного начальника обвинили по части 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации».

- Он полностью признал вину и части погасил задолженность по зарплате перед сотрудником, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Директор может на срок до трех лет отправиться в места не столь отдаленные, а также на три года лишиться возможности занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельности.

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