Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: нужно ли делать пропуск для поездки в Апатиты и Кировск

КПП на въезде в Апатиты остается, но правила его пересечения смягчаются. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

На новогодние праздники вплоть до 15 января Мурманская область практически закрыта для посетителей из других регионов. Это сделано для того, чтобы северяне могли активно провести долгие выходные, не боясь заразиться коронавирусом.

Многие захотят поехать в Хибины, но возникает резонный вопрос, как преодолеть КПП на въезде в Апатиты? Ведь через него пропускают только с электронными пропусками, которые не так просто оформить: их выдают по рабочей необходимости, имеющим прописку в агломерации, посещающим родственников или туристам, которые едут через турфирмы.

Однако учитывая последние события, все меняется.

- Мы смягчаем правила проезда через КПП, - сообщил на посвященном ситуации с коронавирусом брифинге губернатор Андрей Чибис.

Итак, как попасть в агломерацию? Особый режим будет действовать с 20.00 11 декабря до 24.00 15 января для тех, у кого нет прописки в Мурманской области. Это значит, что без нее проехать в Кировск или Апатиты можно только по согласованию - заявку можно оставить на сайте.

Те же, у кого есть прописка в регионе, могут приехать по железной дороге или на машине. На въезде нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, с информацией о прописке.

Возобновится движение пригородных поездов, продажа билетов и посадка пассажиров по маршрутам «Апатиты – Мурманск», «Кандалакша – Апатиты», «Пояконда – Кандалакша». Пассажирам нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, с информацией о регистрации по месту жительства или пребывания на территории Мурманской области. По аналогичным правилам возобновляется продажа билетов и перевозка по межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом. Для того, чтобы не создавать скопления автотранспортных средств на КПП, проверять документы будут выборочно. В приоритете для проверок: автотранспорт, не зарегистрированный на территории Мурманской области, и такси, - сообщили в оперативном штабе.

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