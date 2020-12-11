Ситуация с коронавирусом: Кандалакшский район и Североморск вызывают тревогу из-за ковида

Как отметила глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева, стабилизировать обстановку удалось за счет Мурманска. Фото: Правительство Мурманской области.

11 декабря состоялся брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом в Мурманской области.

- Ситуация с коронавирусом в Мурманской области остается сложной и напряженной, но при этом стабилизировалась. Это означает, что перестало расти количество зараженных, - так начал брифинг губернатор Андрей Чибис. – Однако есть ряд муниципалитетов, в которых число заболевших растет.

Как отметила глава Роспотребнадзора Мурманской области Лена Лукичева, стабилизировать обстановку удалось за счет Мурманска, который еще недавно был главной головной болью оперативного штаба. Но в столице Заполярья количество больных снижается. А вот Североморск и Кандалакшский район, наоборот, дают прирост в статистике.

- Здесь показатели превышают общеобластные. Также непростая ситуация складывается в Печенгском и Терском районах, Оленегорске и Ковдорском районе. Заболеваемость уходит из Мурманска на юг, - уточнила Лена Александровна.

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