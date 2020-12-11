В Мончегорске пропал 10-летний мальчик, который нуждается в медицинской помощи

Куда исчез мальчик - не известно. Фото: vk.com/la_murmansk

Родные и близкие 10-летнего Дмитрия Степанова из Мончегорска сходят с ума от волнения, ведь мальчик внезапно пропал. Родственники забили тревогу, когда 10 декабря ребенок не вернулся домой из школы. Куда же он подевался и все ли с ним в порядке - остается только догадываться. Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Мурманской области также сообщают, что мальчик нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. На момент пропажи Дмитрий был одет в фиолетовую куртку, синюю рубашку, черные брюки, серые болоневые штаны на лямках, черные ботинки и черную шапку. С собой был рюкзак.

Любую информацию о местонахождении мальчика просят сообщать по телефону горячей линии: 8 800 700 54 52 или по единому экстренному номеру 112.

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