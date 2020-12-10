В Мурманской области планируют приватизировать комендатуру, турбазу и бывшие детские дома

Представленный министерством план был утвержден депутатами. Фото: gov-murman.ru

Исполняющая обязанности министра имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина на заседании Мурманской областной Думы рассказала о прогнозном плане приватизации государственного имущества Мурманской области на 2021 год.

В регионе есть пять зданий, которые до сих пор не смогли передать в частные руки. А это необходимо сделать, чтобы снизить нагрузку на региональный бюджет, за счет которого содержатся объекты.

Так, приватизацию ждет здание комендатуры на Североморском шоссе, 13 в Росляково, турбазу "Фрегат", здание конторы на улице Большой Кротов ручей, 26 в Мурмашах и два бывших детских дома - на улице Молодежной в Лувеньге и улице Комсомольской в Апатитах.

- С турбазой, например, мы пять раз выходили на торги, но из-за пандемии коронавируса не смогли реализовать свои планы. В Апатитах, например, здание в хорошем состоянии, но находится не в самом удобном месте, - рассказала Виктория Минкина о проблемах с приватизацией объектов.

Представленный министерством план был утвержден депутатами.

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