В Мурманской области пройдет дистанционное родительское собрание

Родительские собрания теперь проходят в онлайн-формате. Фото: Андрей КАРА

В наши дни многие мероприятия проходят в сети из-за пандемии. 11 декабря в Мурманской области пройдет родительское собрание в онлайн-формате. В 17.30 министр образования и науки Ольга Дзюба проведет трансляцию для родителей учащихся 11-х классов.

- Родители узнают об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итогового сочинения (изложения). Также будут обсуждаться возможности создания специальных условий на экзаменах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, - сообщает министерство образования и науки Мурманской области.

Кроме этого северяне смогу задать интересующие их вопросы, связанные с подготовкой к единому государственному экзамену. Чтобы принять участие, желающим нужно обратиться в учреждение, где учится их ребенок, и получить ссылку на трансляцию.

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