Погода в Мурманске и области на 10 декабря 2020 года: порывистый ветер и до -5

В Мурманской области будет холодать.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Снежный пейзаж Заполярья продолжает радовать местных жителей. Только внезапный ветер заставляет иногда укутаться в теплую одежду, но в ближайшие дни он должен успокоиться.
10 декабря 2020 года в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Ветер будет юго-западный умеренный, местами сильный, порывистый. Температура воздуха днем от 0 до -5 градусов, а вот ночью от -2 до -7, при прояснениях еще холоднее: -8-13. На дорогах гололедица.
- 10 декабря погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю. 11-12 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона, поэтому ветер ослабеет, а температура понизится, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.
Так что стоит готовиться, что эта неделя будет холодной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область стала генеральным партнером онлайн-выставки Russian Expo Days. Представителям турбизнеса Германии, Австрии, Швейцарии расскажут о путешествиях в Хибины и Териберку (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru