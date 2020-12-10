Погода в Мурманске и области на 10 декабря 2020 года: порывистый ветер и до -5

В Мурманской области будет холодать. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Снежный пейзаж Заполярья продолжает радовать местных жителей. Только внезапный ветер заставляет иногда укутаться в теплую одежду, но в ближайшие дни он должен успокоиться.

10 декабря 2020 года в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Ветер будет юго-западный умеренный, местами сильный, порывистый. Температура воздуха днем от 0 до -5 градусов, а вот ночью от -2 до -7, при прояснениях еще холоднее: -8-13. На дорогах гололедица.

- 10 декабря погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю. 11-12 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона, поэтому ветер ослабеет, а температура понизится, - сообщили в Мурманском гидрометцентре.

Так что стоит готовиться, что эта неделя будет холодной.

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