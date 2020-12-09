На 70-м году из жизни ушел бывший глава ГО и ЧС Мурманской области Валерий Лишик

За время службы генерал-майор был награжден различными правительственными и ведомственными наградами. Фото: vk.com/spasinfo51

На 70-ом году жизни скончался генерал-майор в отставке Валерий Филиппович Лишик, бывший начальник Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мурманской области.

- Валерий Лишик принимал непосредственное участие в предотвращении и ликвидации различных чрезвычайных ситуаций. Организовывал работу со спасательными службами Норвегии, Швеции, Финляндии, проводил международные семинары, учения и тренировки, направленные на совместные действия спасателей этих стран во время ликвидации ЧС в приграничных районах. В 2006 году он ушел в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

За время службы генерал-майор был награжден различными правительственными и ведомственными наградами, в том числе Орденом «За военные заслуги» и медалями различных ведомств, имел ряд поощрений от руководства МЧС России и правительства Мурманской области.

"КП" выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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