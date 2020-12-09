В Мурманске подростки кидали петарды под коляску с малышом

Школьники кидали петарды под коляску ребенком.
Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Не только огонь не игрушка детям, но и взрывоопасные изделия. Хотя и взрослым баловаться с петардами и фейеверками не стоит. Новый год-2020 житель Оленегорска, например, встретил плохо: получил залп в глаз.
А два года назад в Мурманске пострадал мужчина, которому неизвестные бросили под ноги петарду. Тогда история наделала много шума, а 7 декабря едва не повторилась тоже в областном центре.
- В период с 16:45 до 17:30 в Первомайском районе с наружной стороны домов 19- 40 на улице Копытова трое молодых людей, на вид лет 15, увязались за моей мамой, гуляющей с новорожденным ребенком, и кидали петарды под коляску. Посторонние мужчина и женщина сделали им замечание. Ищем свидетелей и возможные записи с видеорегистраторов для дополнения к заявлению в полицию, - написала в группе "Мурманск" Леля Голубева.
В комментариях к записи откликнулись и другие мурманчане, рядом с которыми хулиганы взрывали петарды. Полиция уже занимается поиском нарушителей.
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