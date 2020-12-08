Движение автомобилей на железнодорожном переезде в Мурманске будет ограничено

9 декабря переезд частично перекроют. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Мурманске будет частично перекрыто движение по железнодорожному переезду из-за запланированных на участке ремонтных работ. Так что автовладельцам стоит либо отложить поездку либо поискать другой путь.

- Движение автотранспорта в областном центре будет временно ограничено в районе дома №52 по Портовому проезду (спуск от Ледового Дворца). 9 декабря в период с 09.00 до 17.00 проехать можно будет только по половине проезжей части, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В ведомстве просят водителей быть внимательными и заранее планировать возможные маршруты объезда.

Напомним: губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал прекращение строительства железной дороги на порт "Лавна". Глава региона рассказал о планах на крупный объект.

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