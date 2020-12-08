На 101-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны из Североморска Алексей Ерошин

Алексей Ерошин прожил долгую и героическую жизнь. Фото: правительство МО

Когда из жизни уходят люди, это всегда грустно, но еще печальнее, когда умирают ветераны, ведь их осталось совсем немного...

7 декабря 2020 года скончался ветеран Великой Отечественной войны, кавалер нескольких боевых орденов, житель Североморска Алексей Иванович Ерошин. Ровно через три месяца ему бы исполнился 101 год.

- Из Североморска пришла новость, от которой невыносимо больно. Человек-легенда, наш герой. Недавно праздновали столетие Алексея Ивановича и он много шутил. Говорил о том, что мы еще найдем ему невесту...Уходит старая гвардия. Алексей Иванович, мы будем Вас помнить, - с прискорбием сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Алексей Ерошин прожил долгую, трудную и героическую жизнь. Родился 7 февраля 1920 года в Баку, рано потерял отца. В 1941 году закончил Сухумское военное училище и в должности командира пулеметного взвода сразу же был отправлен на фронт. Прошел всю войну, был ранен, воевал под Сталинградом, оборонял Ленинград, сражался на 1-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах, встретил Победу под Кенигсбергом. Затем еще несколько месяцев воевал с японцами на Дальнем Востоке.

Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, Александра Невского, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга».

«КП» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

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