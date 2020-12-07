Правительство Мурманской области финансово поддержит кинотеатры и детские игровые центры

Кинотеатры и детские развлекательные центры получат миллион рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство Мурманской области окажет поддержку досуговому бизнесу. Для этого региональные власти разработали новые меры поддержки для малого и среднего предпринимательства, деятельность которых была приостановлена на 5 ноября 2020 года.

- Кинотеатры, аквапарки, аттракционы, детские развлекательные центры и игровые комнаты, компании, которые оказывают услуги культурно-досугового типа в торгово-развлекательных комплексах с массовым посещением людей смогу претендовать на 100% компенсацию коммунальных и арендных платежей за период ограничений, - сообщили в оперативном штабе. - Миллион рублей для возобновления деятельности после снятия ограничений дадут кинотеатрам, детским развлекательным центрам, паркам аттракционов. Что важно, сумму компенсируют без учета задолженности по кредитам, образовавшейся до введения ограничений и оплаченной в период действия ограничений. Максимальный размер на одного получателя не может превышать совокупность понесенных затрат с апреля 2019 до 25 марта 2020 года.

Документ, устанавливающий правила предоставления поддержки и ее размер сейчас разрабатывается.

Напомним: в Мурманской области с 17 декабря начинают работать кинотеатры и филармония. Правда, с некоторыми ограничениями.

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