Прекращена эксплуатация быстровозводимого госпиталя в Мурмашах

Госпиталь в Мурмашах не принял ни одного пациента. Фото: правительство Мурманской области

В начале июня в Мурмашах открылся быстровозводимый госпиталь. Напомним: когда ситуация с коронавирусом в Белокаменке была очень напряженной, правительство Мурманской области обратилось к президенту с просьбой рассмотреть возможность создания в регионе подобного медицинского учреждения.

Но госпиталь открылся, однако не принял ни одного пациента, хотя одно временно был готов лечить до 700 пациентов. Все потому, что ситуацию на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений стабилизировали.

30 ноября губернатор Андрей Чибис подписал постановление о прекращении эксплуатации быстровозводимого полевого госпиталя. Медицинское оборудование передали больницам региона, а сами внешние конструкции будут храниться на случай, если снова возникнет необходимость в их возведении.

Напомним: на днях в Североморске открыли новый инфекционный госпиталь.

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