В Мурманске хотят увековечить заслуги медицинских работников

Татьяна Кусайко и Евгений Никора обсудили увековечивание в Мурманске заслуг медработников. Фото: администрация Мурманской области

В Мурманске может появиться объект в честь медицинских работников. Речь о нем зашла во время встречи главы администрации Мурманска Евгения Никоры и сенатора от Мурманской области Татьяны Кусайко, а также Кирилла Карачуна, регионального руководителя одной из организаций областного центра.

- Он озвучил идею об увековечивании выдающихся заслуг медицинских работников Мурманской области. В сопроводительном письме инициатор просит город и регион помочь с организационными вопросами, а возглавляемая им компания готова оказать необходимую материальную помощь. Я взял этот вопрос на личный контроль и готов оказать содействие, также я подготовлю обращение на имя губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса с предложением создать временную рабочую группу для более детальной проработки этого предложения, - сообщил Евгений Никора.

Напомним: этим летом в Мурманске создали граффити, посвященные врачам, борющимся с коронавирусом.

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